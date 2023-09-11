Haberler Kimdir RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR? Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen Güvercin kaç yaşında?

RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR? Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen Güvercin kaç yaşında?

ATV ekranlarından yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar yaşandı. 1 milyon TL'lik soruya ulaşmayı başaran Rabia Birsen Güvercin, son soruya da doğru yanıt vererek büyük ödülü kazanmayı başardı. Rabia Birsen Güvercin'in 1 milyonluk ödülü kazanması sonrası arama motorlarında "Rabia Birsen Güvercin kimdir?" ve "Rabia Birsen Güvercin kaç yaşında?" gibi bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Hayat hikayesiyle milyonlar duygulandıran Rabia Birsen Güvercin ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 08:20
RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR? Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen Güvercin kaç yaşında?

ATV ekranlarının en çok izlenen yarışmalardan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerindeki büyük ödülün sahibi olan Rabia Birsen Güvercin'in hayatı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri, hayat hikayesiyle milyonları duygulandıran Rabia Birsen Güvercin'in hayatına ilşkin bilgileri arama motorlarında aratıyor. Peki, Rabia Birsen Güvercin kimdir? Rabia Birsen Güvercin kaç yaşında? İşte Rabia Birsen Güvercin'in hayatına ilişkin tüm bilgiler...

RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, 24 yaşındadır. Aslen Konyalı olan yarışmacı Ankara'da yaşıyor. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünü bitiren Rabia Birsen Güvercin izci olduğunu belirtmiştir. Rabia Birsen Güvercin geçtiğimiz yıl Kurban Bayramında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını söyledi.

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