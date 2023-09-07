Haberler Kimdir OZAN DOLUNAY KİMDİR? | Ozan Dolunay nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

OZAN DOLUNAY KİMDİR? | Ozan Dolunay nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

Kanal D ekranlarının dramatik dizisi Dilek Taşı ile ekranlarda boy gösteren Ozan Dolunay'ın gerçek hayatta kim olduğu araştırılıyor. Magazinseverler arama motorlarında 'Ozan Dolunay kimdir? Ozan Dolunay nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...' sorgulamaları yaparken tüm merak edilenleri sizler için haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 15:32
OZAN DOLUNAY KİMDİR? | Ozan Dolunay nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

OZAN DOLUNAY KİMDİR? | Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda projeyde boy gösteren Ozan Dolunay, bu kez de Kanal D'nin, 80'li yılları konu alan Dilek Taşı ile ekranlardaki yerini aldı. Peki Ozan Dolunay kimdir? Ozan Dolunay nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İşte Ozan Dolunay burcu, boyu, kilosu ve merak edilenler...

OZAN DOLUNAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

2 Mayıs 1990'da Ankara'da doğan Ozan Dolunay, 33 yaşındadır. İlkokul ve ortaokulu Ankara'da okudu. Liseyi İstanbul'da Özel Enka Lisesi'nde tamamladı. Ardından Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne girdi ancak oyunculuk kariyerine odaklanmak için okulu bıraktı.

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında Kanal D'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizi ile başladı. Dizideki "Aras" karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 2016 yılında Star TV'de yayınlanan "Medcezir" adlı dizide "Can" karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan "Çilek Kokusu" adlı dizide "Ayaz" karakterini canlandırdı. 2018 yılında Star TV'de yayınlanan "Hakan Muhafız" adlı dizide "Murat" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Kanal D'de yayınlanan "Zalim İstanbul" adlı dizide "Cenk" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Show TV'de yayınlanan "Aşk Ağlatır" adlı dizide "Murat" karakterini canlandırdı.

Ozan Dolunay, şimdilerde Show TV'de yayınlanan "Baş Belası" adlı dizide "Başkomiser Servan" karakterini canlandırıyor.Ozan Dolunay, oyunculuk dışında müzik dinlemeyi, fotoğraf çekmeyi ve seyahat etmeyi seviyor. Ozan Dolunay, Türkiye'nin en popüler genç oyuncularından biridir. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

OZAN DOLUNAY EVLİ Mİ, BURCU NE, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1.80 metre boyunda ve 72 kilo ağırlığındaki Kova burcu Ozan Dolunay, bekardır.

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