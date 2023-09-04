İLHAN ŞEN KİMDİR? | Safir'in Ateş'i İlhan Şen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

İLHAN ŞEN KİMDİR? | 4 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Safir dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin başrollerinden İlhan Şen'in kim olduğunu merak eden seyirciler, arama motorlarında 'İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

İLHAN ŞEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

19 Aralık 1987'de Bulgaristan'da doğan 36 yaşındaki İlhan Şen, 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu, ertesi yıl tekrar katıldı ve yarışmayı kazandı. Aynı yıl Best Model of Europe seçildi. Pertevniyal Lisesi ve hemen ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Dolce & Gabbana ve Armani başta olmak üzere İtalya'da çeşitli markaların defilelerinde boy gösterdi. Perspective isimli kısa film ile oyunculuğa ilk adımını attı. Birçok yapımda yer alan oyuncu Aşk Mantık İntikam adlı diziyle birlikte tanınırlığını arttırmıştır.

İLHAN ŞEN EVLİ Mİ? BURCU, BOYU VE KİLOSU...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan İlhan Şen, 189 cm boyunda, 82 kilo ve Yay burcudur.