Haberler Kimdir ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR? | Sen Türkülerini Söyle Öykü Gürman nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Evli mi?

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR? | Sen Türkülerini Söyle Öykü Gürman nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Evli mi?

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, TRT1'in yeni şarkı yarışması Sen Türkülerini Söyle'de jüri koltuğunda oturuyor. Sevilen şarkılarıyla herkesin gönlünde yer eden ve televizyon ekranlarında yeniden boy göstermesiyle sevilen ismin hayatı merak konusu oldu. Peki Öykü Gürman kimdir? Sen Türkülerini Söyle Öykü Gürman nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00
ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR? | Sen Türkülerini Söyle Öykü Gürman nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Evli mi?

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR? | TRT 1'in yeni yarışma programı Sen Türkülerini Söyle, jüri kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sanat dünyasının en eğitimli ve başarılı isimlerini bir araya getiren Sen Türkülerini Söyle'nin en merak edilen isimlerinden birisi de Öykü Gürman oldu. Peki Öykü Gürman kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte detaylar...

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

4 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğan 41 yaşındaki Öykü Gürman, Türk pop ve flamenko şarkıcısı ve oyuncudur. Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapmaktadır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş, albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.

İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından TRT1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir.

2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeş de yollarına yalnız devam etme kararı almışlardır.

ÖYKÜ GÜRMAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

4 Ağustos 2015 tarihinde Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı. Çiftin bu evlilikten Türkü Sinem Bingöl isimli bir kızı olmuştur.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Arda Güler'in Real Madrid'e transferindeki tarihi detay! Daha önce hiç konuşulmamıştı, Bodrum'daki o görüşme her şeyi değiştirdi...
İbrahim Tatlıses''ten 13 yaşındaki Beren Gökyıldız'a bir garip sözler "Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah zayıfla" Son haliyle gündem olmuştu
İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!
Timur transfere doymuyor! 3 isim daha geliyor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aysun Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında?
İsmail Altunsaray kimdir, nereli, kaç yaşında?
7600, 7700, 7800... emekli maaşına ne kadar zam geldi?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı, maaşları!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:35
F.Bahçe Yam Madar'ı kadrosuna kattı! F.Bahçe Yam Madar'ı kadrosuna kattı! 11:32
İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu! İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu! 11:08
Galatasaray - Austria Wien maçı saat kaçta? Galatasaray - Austria Wien maçı saat kaçta? 10:23
Yıldız isimden flaş sözler! "F.Bahçe'de oynamam" Yıldız isimden flaş sözler! "F.Bahçe'de oynamam" 10:12
Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? 09:55
Daha Eski
Kaderi Sacha Boey'e bağlı! Giderse... Kaderi Sacha Boey'e bağlı! Giderse... 09:51
Türkiye U20 - Karadağ U20 maçı saat kaçta? Türkiye U20 - Karadağ U20 maçı saat kaçta? 09:43
F.Bahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta? F.Bahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 09:04
Süratli kadınlar Süratli kadınlar 07:36
Reyna iddiası Reyna iddiası 07:28
Milli oyuncu resmen F.Bahçe'de! İmzayı attı Milli oyuncu resmen F.Bahçe'de! İmzayı attı 00:11