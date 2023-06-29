Haberler Kimdir Fedor Chalov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Fedor Chalov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Rus futbolcu Fedor Chalov'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Fedor Chalov ile ilgili araştırma yapanlar, Fedor Chalov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Fedor Chalov kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 17:00 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 17:20
Fedor Chalov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Fedor Chalov'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Rus futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Fedor Chalov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

FEDOR CHALOV KİMDİR?

Fedor Chalov, 10 Nisan 1998 yılında Rusya'da dünyaya gelmiştir. 180 cm boyundaki Fedor Chalov, santrafor olarak görev yapmaktadır. 4 kez milli formayı giymiştir. 12 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 41 maça çıkan Fedor Chalov, 24 maçta 6 asist üretmiştir.

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