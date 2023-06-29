Fedor Chalov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Fedor Chalov'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Rus futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Fedor Chalov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

FEDOR CHALOV KİMDİR?

Fedor Chalov, 10 Nisan 1998 yılında Rusya'da dünyaya gelmiştir. 180 cm boyundaki Fedor Chalov, santrafor olarak görev yapmaktadır. 4 kez milli formayı giymiştir. 12 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 41 maça çıkan Fedor Chalov, 24 maçta 6 asist üretmiştir.