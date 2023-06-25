Haberler Kimdir M'Bala Nzola kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

M'Bala Nzola kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Angolalı futbolcu M'Bala Nzola'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında M'Bala Nzola ile ilgili araştırma yapanlar, M'Bala Nzola kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, M'Bala Nzola kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 16:10
M'Bala Nzola kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan M'Bala Nzola'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Angola futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, M'Bala Nzola kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

M'BALA NZOLA KİMDİR?

M'Bala Nzola, 18 Ağustos 1996 yılında Angola'da dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda olan M'Bala Nzola, santrafor olarak görev almaktadır. Angola Milli Takımı'nda da görev yapan M'Bala Nzola 6 milli maçta 2 gol kaydetmiştir. Spezia forması giyen M'Bala Nzola, bu sezon 34 maçta görev almıştır. 15 gol 2 asist üretmiştir.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni hocasını açıklıyor! Gelecek isim netleşti...
Fenerbahçe'den o isim için takas teklifi! Rossi yerine...
Kartal gündemine almıştı! Transferde son durum ne?
G.Saray'dan yıldız forvete teklif! İşte ödenecek rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ante Rebic kimdir?
Divock Origi kimdir?
Labirent: Alev Deneyleri filminin konusu ne?
26 - 27 Haziran banka, kargo, hastane açık mı?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gomis dünyaevine girdi! Gomis dünyaevine girdi! 15:38
TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA? TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA? 15:09
Süleyman Akdı: İlk imparator benim Süleyman Akdı: İlk imparator benim 15:05
Samsunspor'dan Schindler ve Taylan'a kanca! Samsunspor'dan Schindler ve Taylan'a kanca! 14:53
G.Saray'ın gözdesi el yaktı! Bonservisini duyurdular G.Saray'ın gözdesi el yaktı! Bonservisini duyurdular 14:42
Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye yanıt gecikmedi! Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye yanıt gecikmedi! 14:16
Daha Eski
Anadolu Efes durmuyor! Bir transfer daha Anadolu Efes durmuyor! Bir transfer daha 13:55
Yıldırım'dan istifa çağırısı! Yıldırım'dan istifa çağırısı! 13:53
Kartal gündemine almıştı! Transferde son durum ne? Kartal gündemine almıştı! Transferde son durum ne? 13:48
Naci Ünüvar'ın yeni takımı belli oldu! Naci Ünüvar'ın yeni takımı belli oldu! 13:37
G.Saray'dan yıldız forvete teklif! İşte ödenecek rakam G.Saray'dan yıldız forvete teklif! İşte ödenecek rakam 13:31
Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi belli oldu Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi belli oldu 00:16