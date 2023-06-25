M'Bala Nzola kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan M'Bala Nzola'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Angola futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, M'Bala Nzola kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

M'BALA NZOLA KİMDİR?

M'Bala Nzola, 18 Ağustos 1996 yılında Angola'da dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda olan M'Bala Nzola, santrafor olarak görev almaktadır. Angola Milli Takımı'nda da görev yapan M'Bala Nzola 6 milli maçta 2 gol kaydetmiştir. Spezia forması giyen M'Bala Nzola, bu sezon 34 maçta görev almıştır. 15 gol 2 asist üretmiştir.