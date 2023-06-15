David Datro Fofana kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan David Datro Fofana'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fildişili futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, David Datro Fofana kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DAVİD DATRO FOFANA KİMDİR?

David Datro Fofana, 22 Aralık 2002 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. 181 cm boyu bulunan David Datro Fofana, santrafor pozisyonunda oynaaktadır. Chelsea forması giyen David Datro Fofana, bu sezon Chelsea formasıyla 3 maçta süre alırken gol ve asist üretemedi.