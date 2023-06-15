Haberler Kimdir David Datro Fofana kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

David Datro Fofana kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Fildişili futbolcu David Datro Fofana'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında David Datro Fofana ile ilgili araştırma yapanlar, David Datro Fofana kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, David Datro Fofana kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 12:37 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 12:40
David Datro Fofana kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan David Datro Fofana'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fildişili futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, David Datro Fofana kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DAVİD DATRO FOFANA KİMDİR?

David Datro Fofana, 22 Aralık 2002 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. 181 cm boyu bulunan David Datro Fofana, santrafor pozisyonunda oynaaktadır. Chelsea forması giyen David Datro Fofana, bu sezon Chelsea formasıyla 3 maçta süre alırken gol ve asist üretemedi.

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