MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR? | Masterchef Çağatay Akgül nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Çağatay Akgül, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Çağatay Akgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ÇAĞATAY AKGÜL KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu oln Akgül, İtalya'da stajını tamamlamıştır ve 8 yıldır aşçılık yapmaktadır. Mesleğe tatlı yaparak başladığı için, tatlı yapmayı çok sevdiğini ifade eden Çağatay Akgül, MasterChef All Star kadrosunda yer alacak.