PAPPY DJILOBODJI KİMDİR? | Papy Djilobodji nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Gaziantep FK'nın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinin ardından ismi 4 büyüklerle anılan Papy Djilobodji, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Papy Djilobodji kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

PAPY DJILOBODJI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Aralık 1988'de doğan Papy Djilobadji, Gaziantep FK ve Senegal millî takımında oynayan Senegalli futbolcudur. Defansta ve Defansif orta saha olarak oynamaktadır. Djilobodji kariyerine ASC Saloum'da başladı. Ligue 1'de ASC Saloum ile iki başarılı sezon geçirdikten sonra, 2009 yılı Ekim ayında Fransız kulübü US Sénart-Moissy'e transfer oldu.

Nantes

14 Mayıs 2010 tarihinde, Nantes ile ilk maçına Caen karşısında çıktı ve maç 3-1 yenilgi ile sonuçlandı. 2015 yaz transfer sezonunda, Premier League ekiplerinden Sunderland ve Aston Villa Djilobodji için resmi tekliflerde bulunarak kulüplerin ilgisini çekti.

Chelsea

1 Eylül 2015 tarihinde, Djilobodji £ 2.7 milyon karşılığında Premier League şampiyonu Chelsea ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Bir sonraki gün, UEFA Şampiyonlar Ligi 25 kişilik kadrosuna kayıt edilmedi. İlk maçına Walsall karşısında EFL Cup maçına çıktı. Maç 4-1 zafer ile sonuçlandı. Djilobodji maçın sonlarına doğru Radamel Falcao'nun yerine girdi.

Millî takım

Djilobodji 2015 Afrika Uluslar Kupası için Senegal'ın kadrosuna alındı.

ALEXANDRU MAXIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

⚽19/20: Guingamp

⚽18/19: Kulüpsüz

⚽18/19: Sunderland

⚽17/18: Dijon

⚽17/18: Sunderland

⚽16/17: Chelsea

⚽15/16: W. Bremen

⚽15/16: Chelsea

⚽15/16: FC Nantes

⚽09/10: Sénart-Moissy

⚽09/10: ASC Saloum