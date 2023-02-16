Haberler Kimdir PAPPY DJILOBODJI KİMDİR? | Papy Djilobodji nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

PAPPY DJILOBODJI KİMDİR? | Papy Djilobodji nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Süper Lig takımlarından ligden çekilen Gaziantep FK'da forma giyen başarılı futbolcu Papy Djilobodji'nin hayatı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Senegalli sporcu hakkında arama motorlarında araştırılan Papy Djilobodji kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Papy Djilobodji yaşamı ve kariyeri...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 10:00
PAPPY DJILOBODJI KİMDİR? | Papy Djilobodji nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Gaziantep FK'nın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinin ardından ismi 4 büyüklerle anılan Papy Djilobodji, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Papy Djilobodji kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

PAPY DJILOBODJI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Aralık 1988'de doğan Papy Djilobadji, Gaziantep FK ve Senegal millî takımında oynayan Senegalli futbolcudur. Defansta ve Defansif orta saha olarak oynamaktadır. Djilobodji kariyerine ASC Saloum'da başladı. Ligue 1'de ASC Saloum ile iki başarılı sezon geçirdikten sonra, 2009 yılı Ekim ayında Fransız kulübü US Sénart-Moissy'e transfer oldu.

Nantes
14 Mayıs 2010 tarihinde, Nantes ile ilk maçına Caen karşısında çıktı ve maç 3-1 yenilgi ile sonuçlandı. 2015 yaz transfer sezonunda, Premier League ekiplerinden Sunderland ve Aston Villa Djilobodji için resmi tekliflerde bulunarak kulüplerin ilgisini çekti.

Chelsea
1 Eylül 2015 tarihinde, Djilobodji £ 2.7 milyon karşılığında Premier League şampiyonu Chelsea ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Bir sonraki gün, UEFA Şampiyonlar Ligi 25 kişilik kadrosuna kayıt edilmedi. İlk maçına Walsall karşısında EFL Cup maçına çıktı. Maç 4-1 zafer ile sonuçlandı. Djilobodji maçın sonlarına doğru Radamel Falcao'nun yerine girdi.

Millî takım
Djilobodji 2015 Afrika Uluslar Kupası için Senegal'ın kadrosuna alındı.

ALEXANDRU MAXIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

⚽19/20: Guingamp

⚽18/19: Kulüpsüz

⚽18/19: Sunderland

⚽17/18: Dijon

⚽17/18: Sunderland

⚽16/17: Chelsea

⚽15/16: W. Bremen

⚽15/16: Chelsea

⚽15/16: FC Nantes

⚽09/10: Sénart-Moissy

⚽09/10: ASC Saloum

DİĞER
Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı canlı izle ekranı
Kahramanmaraş depremi köyü kağıt gibi ikiye böldü! Yarık yüzlerce metre ilerledi
Kartal'a kötü haber! O teklifi reddedildi
Menajerinden transfer sözleri! "Amacımız..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SABA LOBJANIDZE KİMDİR?
BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu? (16 Şubat)
Miraç Kandili'nde okunacak dualar, kılınacak namazlar
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adı G.Saray ile anılıyordu! Günay'ın yeni takımı belli oldu Adı G.Saray ile anılıyordu! Günay'ın yeni takımı belli oldu 09:24
Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? 09:21
Menajerinden transfer sözleri! "Amacımız..." Menajerinden transfer sözleri! "Amacımız..." 09:08
Ş. Ligi'nde depremzedeler unutulmadı Ş. Ligi'nde depremzedeler unutulmadı 08:56
Ziraat veda etti: 2-3 Ziraat veda etti: 2-3 01:29
Vakıfbank play-off’ta Vakıfbank play-off’ta 01:28
Daha Eski
THY çeyrek finalde THY çeyrek finalde 01:26
Daçka da mağlup oldu Daçka da mağlup oldu 01:25
Bahçeşehir direnemedi Bahçeşehir direnemedi 01:24
Benfica deplasmandan galibiyetle döndü! Benfica deplasmandan galibiyetle döndü! 01:15
Benfica deplasmandan galibiyetle döndü! Benfica deplasmandan galibiyetle döndü! 01:14
Real Madrid evinde farklı kazandı! Real Madrid evinde farklı kazandı! 01:10