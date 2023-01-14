ATEŞ KUŞLARI ZIPKIN KİMDİR? | Erdem Şanlı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Erdem Şanlı burcu, boyu ve kilosu...

Ekranların en beğenilen yapımları arasında girmeyi başaran, başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı, sadece oyuncu kadrosuyla değil konusuyla da herkesi etkileyen ve sokakta kalan 6 ile 13 yaş arası 5 çocuğun, Köksüzler'in hikayesini anlatan Ateş Kuşları, ilk bölümüyle viral olmayı başardı. Ateş Kuşları'nda Zıpkın Ateş'i canlandıran Erdem Şanlı'nın hayatı da merak konusu oldu. Peki Erdem Şanlı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Erdem Şanlı burcu, boyu, kilosu kaç? İşte detaylar...

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ERDEM ŞANLI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

2 Eylül 1996'da İzmir'de, Boşnak bir ailenin üç çocuğunun en büyük olarak doğan Erdem Şanlı 26 yaşındadır. Babası özel şirkette satış temsilcisi ve spor kulübü başkanı, annesi emekli muhasebeci.

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2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanıp okumak için İstanbul'a geldi. Önce tv projelerinde kamera arkasında reji olarak çalıştı. Daha sonra oyuncu Rıza Kocaoğlu oyuncu koçluğunu yaptı. İlk TV dizisi Avlu projesi oldu. Ertan Saban'ın gençliğini canlandırdı.

Daha sonra 2019 yılında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Burak Sergen'in oğlu Dinçer karakterine hayat verdi. Tims yapım şirketinin sinema Filmi olan "Kovala" da Melis Sezen'in ağabeyi Meto karakterini canlandırdı. Erdem Şanlı son olarak O3 Medyanın iddialı dizisi "Son Yaz" projesinde Kaan karakterine hayat vermesinin ardından şimdi Ateş Kuşlar'ında Zıpkın karakterini canlandırıyor.

ERDEM ŞANLI EVLİ Mİ? BURCU, BOYU VE KİLOSU...

Miray Akay ile 2021 yılında nişanlanan Erdem Şanlı, 1,80 metre boyunda, 74 kg ağırlığında ve Başak burcudur.

ATEŞ KUŞLARI ZIPKIN KİMDİR?

Zıpkın yetimhaneden kaçarken abla gibi bildiği Mercan'nın elini öyle bir tutmuş ki bir daha asla bırakmamış. Önce Mercan'ı aile bellemiş sonra Ateş Kuşlarını… Onlar için her şeyi yapar.