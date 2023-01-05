Haberler Kimdir JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Jayden Oosterwolde istatistikleri

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Jayden Oosterwolde istatistikleri

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin Parma forması giyen Jayden Oosterwolde için teklif yaptığını yazdı. Romano'nun haberi sonrası futbolseverler, arama motorlarında "Jayden Oosterwolde kimdir?", "Jayden Oosterwolde kaç yaşında?", "Jayden Oosterwolde nereli?", "Jayden Oosterwolde'nin boyu kaç?" ve "Jayden Oosterwolde'nin mevkisi ne?" gibi soruları aratmaya başladı. Peki, Jayden Oosterwolde kimdir? İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki Jayden Oosterwolde ile ilgili tüm bilgiler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 11:00
JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Jayden Oosterwolde istatistikleri

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 2. Transfer ve Tescil dönemi için arayışlar sürüyor. Ocak ayında sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, İtalya Serie B ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde için teklif yaptığı öne sürüldü. Peki, Jayden Oosterwolde kimdir? Jayden Oosterwolde Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte ayrıntılar...

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Surinam asıllı oyuncu, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı. Genç sol bek, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçitdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı. Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Serie B'de 17 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

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