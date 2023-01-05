TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 17. haftada Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 17. haftada Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Belçikalı forvet Michy Batshuayi kaydetti.
Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor galibiyeti sonrası gözler Galatasaray derbisine çevrildi.
Kanarya, ligin 18. haftasında sahasında ezeli rakibini konuk edecek.
Fenerbahçe, lider konumda bulunan Galatasaray'ı mağlup ederek yeniden zirvenin sahibi olmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde derbinin hazırlıkları başlarken, 12 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hızlandı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda birkaç bölgeye takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe, sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski'den beklenen performansı alamadı.
Sarı-lacivertlilerin Makedon futbolcuyla yollarını ayırabileceği öğrenildi.
Alioski'nin ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN JAYDEN OOSTERWOLDE İÇİN TEKLİF
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde için teklif sunduğunu yazdı.
PARMA BIRAKMAK İSTEMİYOR
Habere göre Fenerbahçe 21 yaşındaki Oosterwolde'yi istese de Parma oyuncuyu takımda tutmayı umuyor.
JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?
Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Surinam asıllı oyuncu, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı.
Genç sol bek, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu.
Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.
21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçitdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı.
Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Serie B'de 17 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.
İşte o haber...