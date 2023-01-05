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TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin Parma forması giyen sol bek Jayden Oosterwolde için teklif yaptığını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 09:52
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 17. haftada Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Belçikalı forvet Michy Batshuayi kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor galibiyeti sonrası gözler Galatasaray derbisine çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Kanarya, ligin 18. haftasında sahasında ezeli rakibini konuk edecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Fenerbahçe, lider konumda bulunan Galatasaray'ı mağlup ederek yeniden zirvenin sahibi olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Sarı-lacivertlilerde derbinin hazırlıkları başlarken, 12 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hızlandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda birkaç bölgeye takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Fenerbahçe, sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski'den beklenen performansı alamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Sarı-lacivertlilerin Makedon futbolcuyla yollarını ayırabileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Alioski'nin ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

FENERBAHÇE'DEN JAYDEN OOSTERWOLDE İÇİN TEKLİF

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde için teklif sunduğunu yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

PARMA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Habere göre Fenerbahçe 21 yaşındaki Oosterwolde'yi istese de Parma oyuncuyu takımda tutmayı umuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Surinam asıllı oyuncu, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Genç sol bek, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçitdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Serie B'de 17 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ - Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

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