Alparslan Seferiye Hatun kimdir? Seferiye Hatun Kayra Zabcı kimdir, kaç yaşında?

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi geçtiğimiz aylarda Akça Hatun'un ölümü ile sezon finali yapmıştı.

Türk tarihinin efsane komutan ve hükümdarlarından olan Alparslan'ın hayatını ve Büyük Selçuklu'nun devlet yapısını anlatan diziye yeni karakterler de katıldı.

Tarihte çok önemli bir yere sahip olan Seferiye Hatun da dizinin ana karakterlerinden biri oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir, tarihte var mı? Seferiye Hatun Kayra Zabcı kimdir, kaç yaşında?

SEFERİYE HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Seferiye Hatun, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 2. eşidir. Sultan Alparslan'ın bu iki evlilikten toplamda 12 çocuğu dünyaya gelmiştir.

ALPARSLAN İLE SEFERİYE HATUN'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Alparslan ile Seferiye Hatun'un evliliğinden 12 çocuk dünyaya gelmiştir. İşte Alparslan'ın çocukları;

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

KAYRA ZABCI KİMDİR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Seferiye Hatun'u Kayra Zabcı canlandırıyor.

2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan 21 yaşındaki oyuncu, küçük yaşlarda modelliğe başladı. Model Çocuk Türkiye Prensesi seçildi. Aynı zamanda Best Child Model of the World yarışmasında birinci oldu.

Kayra Zabcı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.

Zabcı'nın rol aldığı yapımlar arasında Harem, Muhteşem Yüzyıl, Aşktan Kaçınılmaz, Küçük Ağa, Vatanım Sensin, Gülperi, Doğduğun Ev Kaderindir ve Canım Annem de bulunuyor.