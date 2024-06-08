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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Haziran bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 8 Haziran Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 08:56
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Haziran Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Ülkeler

03:30 Peru - Paraguay

15:15 Brunei - Sri Lanka

16:00 Slovenya - Bulgaristan

19:00 İsviçre - Avusturya (EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2)

19:00 Moldova - Güney Kıbrıs

19:00 İsveç - Sırbistan

19:00 Bahreyn - Endonezya

19:00 Macaristan - İsrail

19:45 Portekiz - Hırvatistan (S Sport Plus)

20:30 Danimarka - Norveç (S Sport Plus)

21:00 Belçika - Lüksemburg (EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2)

22:30 İspanya - Kuzey İrlanda (EXXEN, S Sport Plus, S Sport)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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