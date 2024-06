BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Haziran Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Ülkeler

03:30 Peru - Paraguay 15:15 Brunei - Sri Lanka 16:00 Slovenya - Bulgaristan 19:00 İsviçre - Avusturya (EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2) 19:00 Moldova - Güney Kıbrıs 19:00 İsveç - Sırbistan 19:00 Bahreyn - Endonezya 19:00 Macaristan - İsrail 19:45 Portekiz - Hırvatistan (S Sport Plus) 20:30 Danimarka - Norveç (S Sport Plus) 21:00 Belçika - Lüksemburg (EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2) 22:30 İspanya - Kuzey İrlanda (EXXEN, S Sport Plus, S Sport)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...