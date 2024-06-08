TYT 2024 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | 💭 2024 TYT sınavı zor muydu? - YKS adayların görüşleri Twitter

TYT 2024 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | Milyonlarca adayın katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 13.00 itibarıyla sona erdi. Sınav salonlarından çıkan adaylar, rakiplerinin sınavının nasıl geçtiğini ve sınavın zorlu olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki 2024 TYT zor muydu? İşte adayların görüşleri ile sosyal medya yorumları...

2024 TYT ZOR MUYDU?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, saat 13.00'te sona erdi. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu. İşte adayların Twitter'daki bazı yorumları:

"Sınavdan çıkan biri olarak detalı TYT analizim: türkçe; uzun ama kolaydı sosyal fulledim diye düşünüyorum matematik; tarihin en kolay mat sorularıydı (özellikle geometri) fen kolay seviye test kitabı sorularıydı yani bu sınav en az 75 net yapamayan mezuna bıraksın"

"Çok kolaydı özellikle matematik beklediğimden iyi geçti, otuz dakika kala bitirdim arada kaldığım sorulara tekrar döndüm. muhtemelen yığılma olur geçmiş olsun."

"Türkçe belirleyici bir sınav oldu. ÖSYM yine temel ders Türkçe 'yi zorlamış gibiydi. Matematik zor değildi ama kolay da değildi. "

"Türkçe'de yanıltıcı sorular çok fazlaydı, Matematik kolaydı."

"Emin olduğum soruları çözerim diyordum 165 dk sonunda 3 soru çözdüğümü fark ettim"

"Felsefe sorularını özellikle sanki Platon'u mezarından kaldırıp ona soru hazırlatmışlar "

"Alper Gezeravcı sorusu beklerken Oppenheimer sorusu çıkması #yks2024"

"Felsefe sorularını Nietzsche bile çözemez"

"Türkçe bariz çok kolaydı 2020 senesindeki Mabel matiz sorusu, uzun uzun felsefe paragrafları nasıl da değişmiş"

"Sınav kolay mıydı yoksa ben mi çok gelişine yaptım onu düşünüyorum"

2023 TYT ZOR MUYDU?

Geçtiğimiz sene yapılan YKS'nin ilk oturumu TYT için adaylar, paragraf sorularının çok uzun olduğundan yakınırken sosyal medya kullanıcılarından bazıları, çalışarak girip çok kolay bir sınav geçirdiklerini, bazıları ise sürenin çok yetersiz olduğunu savundu. Sayısal grubunda yer alan Matematik ve Fen Bilimleri sorularının kolay olduğunu belirten birçok alay, sınavda belirleyiciliği Sosyal Bilimler'in sağladığını, özellikle Felsefe sorularının kendilerini zorladığını belirtti.

Türkçe'de geçmiş yıllarda çıkan konulardan bazılarının müfredatta yer almasına sınavda yer verilmediğini belirten adaylardan bazıları ise sınavın çok kolay olduğunu ifade ederek bu kolaylık nedeniyle 2. oturumda zorlayacak bir sınav yapılma ihtimalinin arttığını belirtti.

Edebiyat öğretmeni olduğunu iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı, Türkçe sorularının çok zaman aldığından yakınarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Edebiyat ögretmeni olarak YKS'ye girdim. Türkçe soruları çok zaman aldı. 4-5 paragraf sorusu bayağı çeldiriciydi. Dil bilgisi soruları çok kolaydı. Ayrıca sınava 3,5 milyon kişi girdiği için yolda bulduklarını da gözetmen yapmışlar çünkü gözetmene ben yol gösterdim. "

"Yks'ye çalışıp giren herkesin yapabileceği bir sınavdı sorular kolaydı ama ben çalışmadım "

"Türkçe gerçekten güzeldi ama o felsefedeki mavi ton sorusu… Bir süre mavinin hiçbir tonunu görmek istemiyorum.

"Kelebek sorusu, Eyfel sorusu, o nasıl Türkçeydi."

"Mona-Roza'yı Allah bildiği gibi yapsın. Şıkları onar kez okudum farkı anlayabilmek için."

"Mona Roza sorusunda beyin hücrelerimi sınav kağıdına bıraktım"

"Yks'ye girdim deli kolaydı yapamayanın aklından şüphe ederim"

"Tek bana mı zor geldi ya normalde netlerim de düşük değil 90 civarı yaparım ama bundan yapamayacağım gibi"

"Türkçe de iki şık arasında mekik dokumaktan diğer sorulara vaktim kalmadı teşekküler #yks"

"Herhalde bu sınavında en meşhur sorusu "ıhlamurlar çiçek açtığı zaman"herkesin ağzında bu soru. "

"45 tane felsefe sorusu çözdüm inanamıyorum. Bir Türkçe bu kadar felsefik olamaz."

"Mona Rosa sorusunda beynini kaybetmeyen var mı ya?"

"Maskelenmiş depresyon sorusu beni mahvetti."