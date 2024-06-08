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TÜRKİYE İSPANYA AMPUTE FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ampute Milli Futbol Takımı, final maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Polonya'yı 5-1 mağlup eden Ay-yıldızlı ekip, İspanya'yı yenmesi halinde 3. kez Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış olacak. Peki Türkiye - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 11:43 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 11:46
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TÜRKİYE İSPANYA AMPUTE FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanıyor. Ampute Milli Takımımız, final maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Polonya'yı 5-1 mağlup eden Ay-Yıldızları canlı izlemek isteyenler arama motorlarında 'Türkiye - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?' sorgulamaları yapıyor. İşte Türkiye - İspanya ampute final maçı canlı izleme linki...

TÜRKİYE - İSPANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - İspanya maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - İSPANYA FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci yarı finalinde İspanya ile İngiltere karşılaştı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan İspanya, ikinci yarıdaki oyunuyla maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

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