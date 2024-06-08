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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Basketbol severlerin merakla beklediği müsabaka öncesinde merak edilen tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 11:40 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 11:41
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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Final serisi 2. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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