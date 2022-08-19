Haberler Kimdir Mauro Icardi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mauro Icardi hangi takımlarda oynadı? Mauro Icardi'nin kariyer geçmişi! - TRANSFER HABERLERİ

Mauro Icardi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mauro Icardi hangi takımlarda oynadı? Mauro Icardi'nin kariyer geçmişi! - TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray'ın radarına giren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin yaşı ve hangi takımlarda oynadığı araştırılmaya başladı. Mauro Icardi'nin geçtiğimiz sezon kaç gol kaydettiği ve daha öncesinde yer aldığı takımlar araştırılırken; yıldız futbolcunun hayatına dair merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 12:00
Mauro Icardi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mauro Icardi hangi takımlarda oynadı? Mauro Icardi'nin kariyer geçmişi! - TRANSFER HABERLERİ

Futbolda profesyonel kariyerine küçük yaşlarda adım atan Mauro Icardi, Galatasaray transfer haberlerinde sık sık isminin geçmesinin ardından sporseverler tarafından merak konusu oldu. Sağ ayağını kullanan ıcardi'nin, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'da oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmamışken Mauro Icardi kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Geçen sezon kaç gol attı, mevkisi ne? sorularının cevaplarını sizler için derledik.

MAURO ICARDİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tam adıyla Mauro Emanuel Icardi Rivero, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu. 29 yaşındaki ve 1,81 cm boyundaki futbolcu 2014 yılında Wanda Nara ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi isminde 2 çocuğu vardır.

MAURO ICARDİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Son olarak Inter'de forma giyen futbolcunun profesyonel kariyerinde oynadığı takımlar şöyle:

Inter 2020-2021

Paris SG 2019-2020

Inter 2019-2020

Sampdoria 2013-2014

Barça U19 2011-2012

Sampdoria U19 2010-2011

Barça U19 2010-2011

Barça U18 2010-2011

Barça U16 2008-2009

Vecindario Alt. 2007-2008

MAURO ICARDİ GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI, MEVKİSİ NE?

Geçtiğimiz sezon süre aldığı 30 maçta yalnızca 5 gol kaydeden forvet oyuncusu Mauro Icardi, PSG formasıyla toplamda 92 maça çıkarken, bu müsabakalarda toplam 38 gol ve 10 asist üretti.

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