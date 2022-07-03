Haberler Kimdir ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR? Nereli, kaç yaşında, evli mi? Zehra Güneş'in boyu kaç?

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR? Nereli, kaç yaşında, evli mi? Zehra Güneş'in boyu kaç?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile VakıfBank'ın başarılı sporcusu Zehra Güneş, performansıyla ve hem milli formayla hem de kulüp bazında kazandığı başarılarla dikkat çeken voleybolculardan olmayı başardı. Peki, Zehra Güneş kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? Zehra Güneş'in boyu kaç? İşte Zehra Güneş'in hayatına dair tüm merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 11:38
ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR? Nereli, kaç yaşında, evli mi? Zehra Güneş'in boyu kaç?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş'in hayatı merak konusu oldu. İstanbul doğumlu olan milli voleybolcuyla ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

🤔ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR? 🌍NERELİ? KAÇ YAŞINDA EVLİ Mİ?💍 BOYU KAÇ?📏

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem yıldız hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla da Dünya şampiyonluğu yaşadı. 1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı.

23 yaşındaki milli sporcu, 1.97 cm boyunda ve bekar...

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