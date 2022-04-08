Haberler Kimdir LUIS SUAREZ KİMDİR? | Luis Suarez kaç yaşında, nereli? Luis Suarez hangi takımda ve mevkide oynuyor?

LUIS SUAREZ KİMDİR? | Luis Suarez kaç yaşında, nereli? Luis Suarez hangi takımda ve mevkide oynuyor?

Luis Suarez'in yaşı, nereli olduğu ve mevkisi gündemde yerini aldı. Birçok futbolsever tarafından hayatı araştırılan 35 yaşındaki yıldız futbolcu Luis Suarez'in hangi takımda oynadığı ve daha önce oynadığı takımlar araştırılmaya başladı. İşte Luis Suarez'in hayatına dair merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 10:34
LUIS SUAREZ KİMDİR? | Luis Suarez kaç yaşında, nereli? Luis Suarez hangi takımda ve mevkide oynuyor?

Atletico Madrid'in yıldız oyuncularından Luis Suarez'in hayatı araştırılmaya devam ediyor. Uruguaylı futbolcu Suarez'in boyu, yaşı, oynadığı takımlar ve kariyer geçmişi arama motorunda sorgulanmaya devam ederken; Luis Suarez'e dair merak edilen detaylar haberimizde...

LUIS SUAREZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Ocak 1987 yılında Uruguay'ın Salto kentinde dünyaya gelen Luis Suarez'in tam adı Luis Alberto Suarez Diaz'dır.

Futbola ülkesinin Nacional takımının altyapısında başlayan Uruguaylı golcü, Groningen, Ajax, Liverpool ve Barcelona formalarını giymesinin ardından 2020 yılında Atletico Madrid'e transfer olmuştur. Geçtiğimiz sezon kazanılan La Liga şampiyonluğunda büyük rol oynayan yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 38 maçta 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemiştir. Uruguay Milli Takımı'nın formasını 132 kez terleten ve 68 gol atan Suarez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak bilinmektedir.

Suárez, 2010-11 sezonunda 13 maça çıkarak 4 gol kaydetmiştir. Suárez, 2012-13 sezonunda 33 maça çıkmış ve 23 gol kaydetmiştir. Norwich ve Wigan maçlarında Suárez hat-trick yapma başarısını gösteren Suarez, Liverpool'daki hat-trick sayısını 3'e, kendisinin toplam hat-trick sayısını ise 7'ye yükseltmiştir. 21 Şubat 2013 tarihinde, Zenit ile oynanılan Avrupa Ligi maçında 2 gol atarak başarılı performansını sürdürmüştür. Liverpool-Chelsea karşılaşmasında Suarez, ikili pozisyon sırasında rakibi Branislav Ivanoviç'i kolundan ısırarak 10 maç ceza almıştır.

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