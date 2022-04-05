Hakim dizisinin Cevdet'i Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında? Uğur Yücel nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Uğur Yücel kiminle evli, eşi kim?

Uğur Yücel atv ekranlarının yeni dizisi 'Hakim' ile televizyonda izleyicilerle buluştu ve usta oyuncunun performansı dikkat çekti. Dizinin izleyicileri, 'Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında, nereli?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Cevdet karakteriyle ekrana gelen Uğur Yücel'in biyografisi, dizideki hikayesi ve detaylar haberimizde...

UĞUR YÜCEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Vanlı olan Uğur Yücel, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynayan ve Selamsız Bandosu ile Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleriyle dikkat Çeken Yücel; televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynamıştır.

Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetmiştir. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak kaleme almıştır ve Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulunmuştur.

Arabesk'le, 'Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödüllerini almıştır.

İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı TV dizisi ile İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü almış; Gemide ve Laleli'de Bir Azize filmlerinin müziklerini üstlenmiştir. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dâhil 11 ödül almıştır. Birçok dizi filmde oynayan Uğur Yücel, Derya Alabora ile evlidir ve çiftin bir de çocukları bulunmaktadır.

Son olarak, atv ekranlarında yayınlanan Cevdet karakteriyle izleyiciyle buluşmaktadır.

HAKİM DİZİSİ CEVDET KİMDİR?

Cevdet, zor yollardan geçmiş bir dava adamıdır. Çok şey görmüştür, çoğu kez kirlenmiştir fakat Ömer'le ilişkisi hep temiz kalmıştır. İçgüdüleri kuvvetli, akıllı bir adamdır. Yaşadıklarını ardında bırakıp siyasete atılmış, bağımsız olarak belediye başkanlığına aday olmuştur. Can dostu Ömer Arif'in yardım istemesiyle, o da kendini ateşin içinde bulacak, en az Ömer Arif kadar can yakacaktır.