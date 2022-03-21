İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Tanrıyar hayatı, filmleri ve dizileri...

Oyuncu İpek Tanrıyar, gündemde yerini aldı, sevenleri İpek Tanrıyar'ın hayatını sorgulamaya başladı. Dizi ve filmlerin sevilen isimlerinden ünlü oyuncu, manken İpek Tanrıyar ekranlardan uzak kaldığı dönemde neler yaptı, evli mi? İşte, İpek Tanrıyar'ın yaşı, boyu ve hayatı ile ilgili detaylar...

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

25 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İpek Tanrıyar, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunudur. Kariyer hayatı boyunca oyunculuk ve mankenlik yapan Tanrıyar, meslek hayatına 2002 yılında "Brindar" adlı bir filmde oynayarak başlamıştır.

Milano'da bir mankenlik ajansında çalışan Tanrıyar, daha sonra "Bir Tatlı Huzur", "Karaoğlan" ve "Serseri" gibi çeşitli dizilerde rol almıştır. Mutaf'ın "Aişa" şarkısının klibinde yer aldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken ve ünlenen İpek Tanrıyar, esas çıkışını ise Süheyl ve Behzat Uygur'un sunuculuğunu üstlendiği "Şahane Pazar" adlı programla yapmıştır. Uzun bir süredir ekranlardan ayrı kalan Tanrıyar, 28 Nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu Murat Evler ile dünyaevine girmiştir ve çiftin bu evlilikten bir çocuğu bulunmaktadır.

İPEK TANRIYAR'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

👉Kendi Okulumuza Doğru - (2008)

👉Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze

👉Sıla - (2006)

👉Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı

👉Brindar - (2004)

👉Japonyalı Gelin - (2003)

👉Serseri - (2003) - Eylül

👉Karaoğlan - (2002) - Ülger

👉Belalım Benim - (2002)

👉Bir Tatlı Huzur - (2002)