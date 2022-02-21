Haberler Kimdir Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? Taraftarı heyecanlandıran yanıt!

Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? Taraftarı heyecanlandıran yanıt!

Arnavutluk'un ünlü spor spikeri Cindy Marina, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Modellik de yapan güzel sunucu, sarı-lacivertli bir taraftarın "Fenerbahçe TV'ye gel" davetine dikkat çeken bir yanıt verdi. Peki, Cindy Marina kimdir? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:26 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:26
Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? Taraftarı heyecanlandıran yanıt!

2019 yılında Arnavutluk güzeli seçilen sunucu ve model Cindy Marina, sosyal medya hesabından bir kullanıcıya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? Taraftarı heyecanlandıran yanıt!

Ünlü spor spikeri, bir Fenerbahçe taraftarının kendisini Fenerbahçe TV'ye davet etmesi üzerine, taraftarları heyecanlandıran bir cevap verdi.

Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? Taraftarı heyecanlandıran yanıt!

23 yaşındaki spor spikeri, bir Twitter kullanıcısının paylaşımını, "Fenerbahçe teklif ederse kabul ederim" şeklinde yanıtladı.

Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? Taraftarı heyecanlandıran yanıt!

Bu paylaşımla birlikte adı Fenerbahçe ile anılan Marina, kendisine artan ilgiden dolayı Türkiye'deki taraftarlara teşekkür ettiği bir paylaşım daha yaptı.

Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? Taraftarı heyecanlandıran yanıt!

CINDY MARINA KİMDİR?

18 Temmuz 1998 tarihinde ABD'nin Chicago eyaletinde doğan Cindy Nikolli Marina, modelliğin yanı sıra spor spikerliği yapıyor ve voleybol oynuyor.

Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? Taraftarı heyecanlandıran yanıt!

23 yaşındaki genç sunucu, 2019 yılında Arnavutluk güzeli seçildi. Güney Kaliforniya ve Duke Üniversitesi'nde eğitim gördü.

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