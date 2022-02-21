Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? Taraftarı heyecanlandıran yanıt!

2019 yılında Arnavutluk güzeli seçilen sunucu ve model Cindy Marina, sosyal medya hesabından bir kullanıcıya verdiği yanıtla dikkat çekti.
2019 yılında Arnavutluk güzeli seçilen sunucu ve model Cindy Marina, sosyal medya hesabından bir kullanıcıya verdiği yanıtla dikkat çekti.
Ünlü spor spikeri, bir Fenerbahçe taraftarının kendisini Fenerbahçe TV'ye davet etmesi üzerine, taraftarları heyecanlandıran bir cevap verdi.
23 yaşındaki spor spikeri, bir Twitter kullanıcısının paylaşımını, "Fenerbahçe teklif ederse kabul ederim" şeklinde yanıtladı.
Bu paylaşımla birlikte adı Fenerbahçe ile anılan Marina, kendisine artan ilgiden dolayı Türkiye'deki taraftarlara teşekkür ettiği bir paylaşım daha yaptı.
CINDY MARINA KİMDİR?
18 Temmuz 1998 tarihinde ABD'nin Chicago eyaletinde doğan Cindy Nikolli Marina, modelliğin yanı sıra spor spikerliği yapıyor ve voleybol oynuyor.
23 yaşındaki genç sunucu, 2019 yılında Arnavutluk güzeli seçildi. Güney Kaliforniya ve Duke Üniversitesi'nde eğitim gördü.
2021 Ağustos'undan itibaren Kosova ve Arnavutluk'taki İtalya Serie A maç yayınlarını sunuyor. Marina, 1.80 boyunda...