Haberler Kimdir Tuğberk Tanrıvermiş kimdir? Tuğberk Tanrıvermiş kaç yaşında ve hangi takımda görev yapıyor?

Tuğberk Tanrıvermiş kimdir? Tuğberk Tanrıvermiş kaç yaşında ve hangi takımda görev yapıyor?

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği genç antrenör Tuğberk Tanrıvermiş ismi gündem oldu. Futbolseverler Tuğberk Tanrıvermiş'i arama motorlarında araştırıyor. Peki, Tuğberk Tanrıvermiş kimdir? Tuğberk Tanrıvermiş kaç yaşında ve hangi takımda görev yapıyor? İşte tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 15:27
Tuğberk Tanrıvermiş kimdir? Tuğberk Tanrıvermiş kaç yaşında ve hangi takımda görev yapıyor?

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği genç antrenör Tuğberk Tanrıvermiş ismi gündem oldu. Futbolseverler Tuğberk Tanrıvermiş'i arama motorlarında araştırıyor. Peki, Tuğberk Tanrıvermiş kimdir? Tuğberk Tanrıvermiş kaç yaşında ve hangi takımda görev yapıyor? İşte cevabı...

TUĞBERK TANRIVERMİŞ KİMDİR?

Ülkemizde Galatasaray'ın çeşitli yaş grupları dahilinde altyapılarında çalışan, 2017-18 sezonunda Igor Tudor ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Tuğberk Tanrıvermiş, sezon sonunda Roma U15 takımının başına geçmişti.

İtalya'da şampiyonluk da yaşayan genç hoca, sezon başında Spezia'nın yolunu tutmuştu. Tanrıvermiş hali hazırda Spezia U19 teknik direktörlüğünü üsteleniyor.

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