Haberler Kimdir Patrick Berg kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Patrick Berg kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Ara transfer dönemi yaklaşırken takımların da listeleri yavaş yavaş netleşiyor. Eksik bölgelere takviye yapmak isteyen kulüplerden olan Galatasaray da özellikle orta sahaya dinamik bir ismi almak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki oyuncunun Patrick Berg olduğu ortaya çıktı. Peki, Patrick Berg kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve mevkide oynuyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 11:36
Patrick Berg kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken takımlar da eksik mevkilerine takviye yapmak için harekete geçti. Süper Lig'de şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Galatasaray, orta saha hattını güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki ismin Patrick Berg olduğu iddia edildi. Peki, Patrick Berg kimdir?

🤔PATRICK BERG KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

24 Kasım 1997 tarihinde Norveç'te dünyaya gelen Patrick Berg, kariyerine Bodo Glimt altyapısında başladı. 2014 A takıma yükselen 23 yaşındaki genç orta saha, takımında kaptanlık yapıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 27 karşılaşmaya çıkan Berg, 5 gol atarken 7 de asist yaptı. Norveç Milli Takımı'nın formasını giyen Patrick Berg'in güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon euro...

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