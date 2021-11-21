Süper Lig'de son iki sezondur Hatayaspor forması giyen Mame Diouf, ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. Bordo-beyazlı kulübe geldiği günden bugüne kadar attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının üst sıralarda yer almasını sağlayan Diouf, üç büyüklerin transfer gündemine de geldi. Peki, Mame Diouf kimdir? Mame Diouf kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

MAME DIOUF KİMDİR ❓

16 Aralık 1987'de Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Mame Diouf, futbola ülkesinin ASC Jaraaf takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Molde, Manchester United, Blackburn Rovers, Hannover ve Stoke City'de forma giyen 34 yaşındaki forvet, son iki sezondur Süper Lig'de Hatayspor formasını terletiyor.

Geçen sezon 38 maçta 19 gol atan Diouf, bu sezon ise 12 maçta foram giyip 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.