Haberler Kimdir Mame Diouf kimdir? Mame Diouf kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Mame Diouf kimdir? Mame Diouf kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Mame Diouf, son iki sezondur sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını taşıyan yıldız futbolcu, arama motorlarında futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Mame Diouf kimdir? Mame Diouf kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte tüm bu soruların cevapları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 10:42
Mame Diouf kimdir? Mame Diouf kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Süper Lig'de son iki sezondur Hatayaspor forması giyen Mame Diouf, ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. Bordo-beyazlı kulübe geldiği günden bugüne kadar attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının üst sıralarda yer almasını sağlayan Diouf, üç büyüklerin transfer gündemine de geldi. Peki, Mame Diouf kimdir? Mame Diouf kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

MAME DIOUF KİMDİR ❓

16 Aralık 1987'de Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Mame Diouf, futbola ülkesinin ASC Jaraaf takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Molde, Manchester United, Blackburn Rovers, Hannover ve Stoke City'de forma giyen 34 yaşındaki forvet, son iki sezondur Süper Lig'de Hatayspor formasını terletiyor.

Geçen sezon 38 maçta 19 gol atan Diouf, bu sezon ise 12 maçta foram giyip 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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