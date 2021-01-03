Haberler Kimdir Paris Saint-Germain'in yeni hocası Mauricio Pochettino kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Saint-Germain'in yeni hocası kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Fransız ekibi Saint-Germain, yeni hocasını resmen duyurdu. Ligue 1 temsilcisi, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Alman çalıştırıcı 'den boşalan koltuğa Arjantinli antrenör 'yu getirdi. 48 yaşındaki teknik adam, son olarak İngiliz ekibi 'da görev almıştı. Peki, 'nin yeni hocası Mauricio Pochettino kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 09:07
Paris Saint-Germain'in yeni hocası Mauricio Pochettino kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

ekiplerinden Saint-Germain (), yeni hocasını resmen duyurdu. Paris temsilcisi, Alman menajer 'den boşalan teknik direktörlük görevine Arjantinli 'nun getirildiğini açıkladı.

POCHETTINO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

PSG'nin yeni hocası Mauricio Pochettino, teknik direktörlük kariyerinde , ve 'ı çalıştırdı. pasaportu da bulunan 48 yaşındaki teknik adam, futbolcu olarak da 2001-2003 yılları arasında Paris Saint-Germain'de forma giymişti.

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