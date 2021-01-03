Paris Saint-Germain'in yeni hocası Mauricio Pochettino kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), yeni hocasını resmen duyurdu. Paris temsilcisi, Alman menajer Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevine Arjantinli Mauricio Pochettino'nun getirildiğini açıkladı.

POCHETTINO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

PSG'nin yeni hocası Mauricio Pochettino, teknik direktörlük kariyerinde Espanyol, Southampton ve Tottenham'ı çalıştırdı. İspanya pasaportu da bulunan 48 yaşındaki teknik adam, futbolcu olarak da 2001-2003 yılları arasında Paris Saint-Germain'de forma giymişti.