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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan flaş sözler! "Ligden çekiliriz"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Sivasspor maçı sonrası konuştu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 16:55
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan flaş sözler! "Ligden çekiliriz"

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Lige ayar çekilmek isteniyorsa söylesinler biz ligden çekiliriz." dedi.

Sahalarında EMS Yapı Sivasspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Çamlı, rakiplerini tebrik etti.

Çamlı, sezon başından beri Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ve hakem camiasına "Bunlar da bizim insanlarımız hata yapar" diye hoşgörü ve altında bir art niyet aramadan baktığını söyledi.

TFF'yi yaptığı işlerde dikkatli olmaya davet eden Çamlı, şunları kaydetti:

"Sakin atın tekmesi çok pek olur. Bu sakinliğin sonunda umarım ki biz beyefendiliğimizi ve koymuş olduğumuz o adam tavrını bozmayız. Herkes dikkat etsin. Lige ayar çekilmek isteniyorsa söylesinler biz ligden çekiliriz. Kim ayar çekmek istiyorsa o bu mücadeleye devam eder. Ayıp ediliyor. Yakışmıyor. Kayserispor'un geçen hafta Konya'daki maçında verilen penaltılar, evlere şenlik. Eğer bugün şu pozisyona biri penaltı derse de çıkıp özür dileyeceğim. Bir maç nasıl bu kadar provoke edilir? Nasıl bu kadar rezil edilir? Bugün bir örneğini gördük."

"HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN"

Sivas'ın Kayseri'nin kardeş şehri olduğunu vurgulayan Çamlı, "Benim üzüldüğüm, maçtan önce çok kıymetli dostum Mecnun başkanla çıktık. Bütün stadı ve seyirciyi selamladık. Herkes başkanımızı alkışladı. Bizi alkışladı. Yapmasınlar, burada bir olay çıksa bunun sorumlusu kim olacak? Onu da çok merak ediyorum. Herkes aklını başına alsın. Süper Lig'e ilk çıkan bir hakemi siz Anadolu derbisine, tarihi geçmişi olan iki şehrin maçına veriyorsanız bunu düşünmek lazım. Soru işareti koymak lazım. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımıyla ilgili en ufak endişelerinin olmadığını anlatan Çamlı, ilerleyen haftalarda Kayserispor'un yine ligi sarsacağını belirtti.

Çamlı ayrıca, "Bu işin provokasyonuna soyunanlar, vazifelerini yapmaya devam ediyor ama hala daha bu işi yönetenler uyumaya devam ediyor. Ne olduğunu anlamakta... Anlıyorlar veya anlamıyorlar ama anlasınlar artık. Anlayamıyorlarsa ben çıkar bir gün anlatırım." diye konuştu.

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