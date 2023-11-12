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Kayserispor doludizgin

Ligin flaş ekibi, Kasımpaşa deplasmanında şov yaptı. Karimi, Sadık (k.k), Aylton ve Thiam’ın golleriyle 4 maçlık seri yakaladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Kayserispor doludizgin

Süper Lig'de sezonun dikkat çeken takımı Kayserispor, şovuna devam ediyor. Sarı-kırmızılılar; Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Alanyaspor'un ardından Kasımpaşa'ya da şans tanımadı. Ali Karimi, Sadık Çitfpınar (k.k), Aylton ve Mame Thiam'ın golleriyle 4-3 kazanan Kayserispor, galibiyet serisini 4 maça çıkarttı. Ligde 12 hafta sonunda 22 puana ulaşan Recep Uçar'ın öğrencileri, milli araya moralli girdi. Gçen hafta Galatasaray'a kaybeden Kasımpaşa ise bu sezon ilk kez üst üste 2. kez kaybetti. Mamadou Fall, Nuno Da Costa ve Aytaç Kara'nın gollerinin yetmediği Paşa 18 puanda kaldı.

RECEP UÇAR: GURUR DUYUYORUM

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, 4 maçlık galibiyet serisi için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Bize bu gururu yaşatan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazı ilkleri barındıran bir galibiyet aldık. Şubat 2017'den sonra üst üste 4 galibiyet alınan bir sezon. Bu, bizi inanılmaz mutlu ediyor" sözlerini sarf etti.

ÖZDEŞ: TELAFİ EDECEĞİZ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Oyuncularım 4-4'e getirmek için uğraştı, üzgünüz. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Kayserispor, ligde 4'te 4 yaptığı Çaykur Rize, Hatay, Alanya ve Kasımpaşa mücadelelerinde rakip ağlara 10 gol bıraktı.

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Mame Thiam, iki maçlık aranın ardından ağları sarstı. 9. kez gol sevinci yaşayarak krallıkta 'Ben de varım' mesajını gönderdi

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