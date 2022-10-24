Kayserispor çıkışa geçti! Bu sezonki 6. galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kasımpaşa'yı Mame Baba Thiam'ın golü ile 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılar üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligde geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Yukatel Kayserispor 19 puan topladı. Sarı-kırmızılılar bu sezon dış sahada Hatayspor'un ardından Kasımapaşa'yı da mağlup etmeyi başardı.

Yukatel Kayserispor'un bu sezon aldığı galibiyetle şu şekilde:

2. hafta Kayserispor 1-0 İstanbulspor

4. hafta Kayserispor 3-0 Giresunspor

6. hafta Kayserispor 1-0 Antalyaspor

7. hafta Hatayspor 0-4 Kayserispor

10. hafta Kayserispor 2-1 Galatasaray

11. hafta Kasımpaşa 0-1 Kayserispor

Yukatel Kayserispor ligin 12. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.