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Kayserispor-Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. 28. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Suat Arslanboğa yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 19:54
Kayserispor-Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatmını haberimizden takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başlama düdüğü 20.00'da çalan Kayserispor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER
Kayserispor: Cenk, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdülkadir Parmak, İbrahim, Bertolacci, Mane, Cardoso, Gavranovic

Alanyaspor: Serkan, Awaziem, Mevlja, Milunovic, Borja, Leroy Fer, Umut, Efkan, Tayfur, Efecan, Oğuz

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