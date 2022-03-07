Kayserispor-Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatmını haberimizden takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 20.00'da çalan Kayserispor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Cenk, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdülkadir Parmak, İbrahim, Bertolacci, Mane, Cardoso, Gavranovic

Alanyaspor: Serkan, Awaziem, Mevlja, Milunovic, Borja, Leroy Fer, Umut, Efkan, Tayfur, Efecan, Oğuz