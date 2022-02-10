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SON DAKİKA - Uğur Demirok ile Fatih Kurucuk PFDK'ye sevk edildi

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kırmızı kart gören Yukatel Kayserisporlu Uğur Demirok ile Atakaş Hataysporlu Fatih Kurucuk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 19:55
SON DAKİKA - Uğur Demirok ile Fatih Kurucuk PFDK'ye sevk edildi

TFF'nin açıklamasına göre, son 16 turunda Fenerbahçe ile yapılan maçta oyundan atılan Uğur Demirok, kural dışı hareket, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören Fatih Kurucuk da sportmenliğe aykırı hareket ile hakaret ihlallerinden tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Yine kupada Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta kırmızı kart gören Spor Toto 1. Lig temsilcisi Royal Hastanesi Bandırmaspor'un savunma oyuncusu Lokman Gör de kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak disipline verildi.

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