Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Zorlu maçı ev sahibi takım 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Mensah ve 90+3. dakikada Cardoso kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada boşta kalan topa Kayserispor'lu oyuncular dokunamadı. Defans topu son anda uzaklaştırdı.
22. dakikada Gökhan Sazdağ'ın sol kanattan ortasında top ceza sahası içinde Emrah Başsan'ın önünde kaldı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
33. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Thiam'ın uzun pasında topla buluşan Mensah'ın ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelere gitti. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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