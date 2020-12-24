Haberler Kayserispor Samet Aybaba: Karşımıza engeller çıkıyor

: Karşımıza engeller çıkıyor

Hes Kablo Teknik Direktörü , 2-1’lik mağlubiyetiyle sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, “İkinci yarının kırılma anı Lennon’un ikinci oyundan atılması" dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 20:38
Samet Aybaba: Karşımıza engeller çıkıyor

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Aybaba, "Kazanamamanın verdiği stres, sahada oyuncularımı biraz etkiliyor. Ama bugün oyun içerisinde 2 topumuz direkten döndü, bir gol attık. İkinci yarının kırılma anı Lennon'un ikinci oyundan atılması. Sonrasında takımımızın penaltısı var. Bu işlerin içerisinden nasıl çıkacağız bilemiyorum. Karşımıza engeller çıkıyor. Oyuncularım eşlinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar, büyük bölümde de yapıyorlar. Çok sık maçlar var artık. Toparlanıp kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

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