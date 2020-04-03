Kayserispor'da büyük kriz! Tam 12 futbolcu...
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da yaz transfer dönemi ve devre arasında takıma katılan 12 futbolcunun sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor. Sarı-kırmızılı ekip, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin uzamasından dolayı UEFA'dan gelecek kararı bekliyor.
Hes Kablo Kayserispor'da 2019-2020 sezonun ardından 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sarı-kırmızılı takıma sezon başı ve devre arasında transfer edilen isimlerin sözleşmeleri 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
Öte yandan korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından tüm kulüplerde sözleşmesi sona erecek isimler konusunda UEFA'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu.
KAYSERİSPOR'DA SÖZLEŞMESİ BİTECEK İSİMLER ŞUNLAR:
"Alpay Çelebi (Kiralık), Aymen Abdennour, Bora Barlas, Brice Dja Djedje, Cristian Sapunaru, Diego Angelo (Kiralık), Emre Taşdemir (Kiralık), Enver Cenk Şahin, Hakan Arıkan, Muris Mesanovic, Paul Ntep, Ramazan Emirhan Civelek (Kiralık)"
- 03.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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