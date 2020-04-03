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03 Nisan 2020, Cuma
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Lung istemiyor

Lung zam istemiyor

kalecisi 'un sözleşmesi 'ta sona eriyor. 2016- 17'den beri sarı-kırmızılı formayı giyen Rumen file bekçisinin beklentisi bulunmuyor.

Hes Kablo Kayserispor kalecisi 'un sözleşmesi 'ta sona eriyor. 2016- 17'den beri sarı-kırmızılı formayı giyen Rumen file bekçisinin beklentisi bulunmuyor. Lung, "Burası evim oldu. Yönetim de isterse kalmak isterim" dediği belirtildi.

  1. 3.4.2020
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