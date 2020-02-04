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04 Şubat 2020, Salı
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Süper Lig'de flaş karar! Sözleşmesi donduruldu...

Süper Lig'de flaş karar! Sözleşmesi donduruldu...

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sürpriz bir karara imza attı. Sezon başında büyük umutlarla edilen ancak istenilen performansı sergileyemeyen 'un sözleşmesi donduruldu. 30 yaşındaki Tunus'lu futbolcu, bundan böyle sarı kırmızılı ekipte forma giyemeyecek! İşte detaylar...

, 'un sözleşmesini dondurdu. Sarı Kırmızılı takımda 14 yabancı oyuncu kaldı.


Süper Lig'in ikinci yarısında başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren Hes Kablo Kayserispor, yabancı oyuncusu Aymen Abdennour'un sözleşmesini dondurdu.


Kayserispor kulübü, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi teklife olumsuz yanıt vermesi üzerine TFF'ye başvurdu. Sezon başında edilen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan defans oyuncusunun sözleşmesi askıya alındı.


Aymen'in sözleşmesinin askıya alınması sonrasında Hes Kablo Kayserispor kadrosunda 14 yabancı oyuncu kaldı. Sarı Kırmızılı takımın 2019-2020 sezonu ikinci yarısında kadrosunda bulunduracağı yabancı oyuncular şunlar: Anthony Uzodimma, Artem Kravets, Ben Rienstra, Bernard Mensah, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Dja Djedje, Gustavo Campanharo, Mario Situm, Miguel Lopes, Muris Mesanovic, Pedro Henrique, Silviu Lung ve Zoran Kvrzic.

  1. 04.02.2020
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