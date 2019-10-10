Aybaba Kayserispor'da - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Aybaba Kayserispor'da

Aybaba 'da

Aybaba Kayserispor'da

Ligde galibiyeti olmayan sonuncu sıradaki sarı-kırmızılılar, ’ın yerine ’yla anlaştı. 64 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı bugün resmi imzayı atacak.

Süper Lig'de iddialı kadrosuna rağmen istediği sonuçları alamayan ve 'la yolları ayıran 'da, maçı öncesi teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaşıldı. Sarı-kırmızılılar, 'yla anlaştı. Müjdeli haberi, Kayserispor'da sportif direktörlük görevine getirilen eski kaptanlardan Bülent Bölükbaşı verdi. Bölükbaşı, Samet Aybaba transferini, "Hikmet Karaman benden önce bıraktı. Samet Aybaba ile anlaşma sağladık. Samet Aybaba yarın (bugün) 'de olacak" şeklinde duyurdu. Son olarak geçtiğmiz sezon 'u çalıştıran 64 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, daha önce 2 kez Kayserispor'da görev aldı.

  1. 10.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aybaba Kayserispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN