Aybaba Kayserispor'da
Ligde galibiyeti olmayan sonuncu sıradaki sarı-kırmızılılar, Hikmet Karaman’ın yerine Samet Aybaba’yla anlaştı. 64 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı bugün resmi imzayı atacak.
Süper Lig'de iddialı kadrosuna rağmen istediği sonuçları alamayan ve Hikmet Karaman'la yolları ayıran Kayserispor'da, Kasımpaşa maçı öncesi teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaşıldı. Sarı-kırmızılılar, Samet Aybaba'yla anlaştı. Müjdeli haberi, Kayserispor'da sportif direktörlük görevine getirilen eski kaptanlardan Bülent Bölükbaşı verdi. Bölükbaşı, Samet Aybaba transferini, "Hikmet Karaman benden önce bıraktı. Samet Aybaba ile anlaşma sağladık. Samet Aybaba yarın (bugün) Kayseri'de olacak" şeklinde duyurdu. Son olarak geçtiğmiz sezon Bursaspor'u çalıştıran 64 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, daha önce 2 kez Kayserispor'da görev aldı.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
Aybaba Kayserispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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