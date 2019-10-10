Aybaba Kayserispor'da

Süper Lig'de iddialı kadrosuna rağmen istediği sonuçları alamayan ve Hikmet Karaman'la yolları ayıran Kayserispor'da, Kasımpaşa maçı öncesi teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaşıldı. Sarı-kırmızılılar, Samet Aybaba'yla anlaştı. Müjdeli haberi, Kayserispor'da sportif direktörlük görevine getirilen eski kaptanlardan Bülent Bölükbaşı verdi. Bölükbaşı, Samet Aybaba transferini, "Hikmet Karaman benden önce bıraktı. Samet Aybaba ile anlaşma sağladık. Samet Aybaba yarın (bugün) Kayseri'de olacak" şeklinde duyurdu. Son olarak geçtiğmiz sezon Bursaspor'u çalıştıran 64 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, daha önce 2 kez Kayserispor'da görev aldı.