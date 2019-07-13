Sakıb Aytaç takıma katıldı
İstikbal Mobilya Kayserispor’un sol beki Sakıb Aytaç takıma katılarak takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezonun sona ermesinden sonra vatanı görevi tamamlayan Sakıb Aytaç, verilen özel iznin ardından Kayseri'ye geldi. Dün Kayseri'ye gelen tecrübeli futbolcu Sakıb Aytaç, antrenör eşliğinde takımdan ayrı önce salon ardından sahada çalıştı.
2018-2019 sezonunda Antalyaspor'dan İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan ancak yaşadığı sakatlık sonrası sadece 3 maçta forma giyen Sakıb Aytaç, yeni sezona iddialı geliyor.
- 13.07.2019
- Güncelleme: 13.07.2019 12:15
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Çetiner Erdoğan vefat etti
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şaşkınlığı
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borego Ozan TUFAN'a gerekli özgüven aşılanırsa kral olur.. Fejsa kim ozanın yanında.. Ozan'a sahip çık ersun hoca.. Yine jailson da iyi topçu..
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Kasımpaşa'dan flaş Trezeguet açıklaması
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İsm Trezeque Kasımpaşanın çok üstünde bir oyuncu ve geçen sene tek başına takımı ayakta tuttu ama körelmeye başlaması yakındır
Sakıb Aytaç takıma katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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