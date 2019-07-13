Sakıb Aytaç takıma katıldı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
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takıma katıldı

Sakıb Aytaç takıma katıldı

’un sol beki takıma katılarak takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan 'da sezonun sona ermesinden sonra vatanı görevi tamamlayan , verilen özel iznin ardından 'ye geldi. Dün Kayseri'ye gelen tecrübeli futbolcu Sakıb Aytaç, antrenör eşliğinde takımdan ayrı önce salon ardından sahada çalıştı.

2018-2019 sezonunda 'dan İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan ancak yaşadığı sakatlık sonrası sadece 3 maçta forma giyen Sakıb Aytaç, yeni sezona iddialı geliyor.

  1. 13.07.2019
  2. Güncelleme: 13.07.2019 12:15
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