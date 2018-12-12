Kana Bıyık kalede hünerlerini sergiledi
Kayserispor'un tecrübeli defans oyuncusu Kana Bayık, antrenman öncesinde kalede hünerlerini sergiledi.
Kayserispor'un Kamerunlu milli futbolcusu Jean Armel Kana Bıyık Akhisar maçı hazırlıkları öncesinde kaleye geçti. Çekilen şutlarda topu iyi kontrol eden Kana Bıyık takım arkadaşlarının da beğenisini kazandı.
Kamerunlu tecrübeli defans oyuncusu 29 yaşında ve 1.83 boyunda.
- 12.12.2018 10:13
- Güncelleme: 12.12.2018 10:22
-
Trabzonspor'da iki yıldız ihtar çekti! "Gerekeni yapacağız"
Toplam 3
Yorum
baksoy sayın başkanım bu iki delikanlıyı kadro dışı bırakarak ne kadar isabetli karar verdiğiniz bu hareketlerinden sonra perçinlendi !
-
Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 2
Yorum
baksoy Yeneceğiz.............. Yeneceğiz ?
-
Ersun Yanal ile Fenerbahçe kavuşuyor!
Toplam 1
Yorum
joker62 E.Yanal etkisi ikinci yarı ile başlar.Umarım transferler E.Yanal ın belirlediği isimler olur
Kana Bıyık kalede hünerlerini sergiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.