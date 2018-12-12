Kana Bıyık kalede hünerlerini sergiledi
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Kana Bıyık kalede hünerlerini sergiledi

Kana Bıyık kalede hünerlerini sergiledi

'un tecrübeli defans oyuncusu Kana Bayık, antrenman öncesinde kalede hünerlerini sergiledi.

'un Kamerunlu milli futbolcusu Jean Armel Kana Bıyık Akhisar maçı hazırlıkları öncesinde kaleye geçti. Çekilen şutlarda topu iyi kontrol eden Kana Bıyık takım arkadaşlarının da beğenisini kazandı.


Kamerunlu tecrübeli defans oyuncusu 29 yaşında ve 1.83 boyunda.

  1. 12.12.2018 10:13
  2. Güncelleme: 12.12.2018 10:22
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