Hikmet Karaman: "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor"
Kasımpaşa maçı sonrasında ara vermeden antrenmanlara başlayan Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor" açıklamasını yaptı.
Kayserispor, Kasımpaşa maçı sonrasında dinlenmeden Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Kasımpaşa maçında oynayan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular ise kondisyon ve pas çalışması yaptı.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, idman sırasında yaptığı açıklamalad "İyi bir başlangıç yaptık. Futbolcularımızı kutluyorum. Esas bundan sonraki görev bizde, taraftarımızda ve yöneticilerimizde. Galibiyetten sonra konuşmak çok kolay. Ama işin daha başındayız. Bu hafta Akhisarspor maçı son derece önemli bir maç. Rakibimiz de çıkış içinde ve formda olan bir takım. Dolayısıyla bizim tek odaklandığımız nokta Akhisarspor" diye konuştu.
- 11.12.2018 16:39
- Güncelleme: 11.12.2018 17:52
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Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
savaş Burak, fernandes ve ozan alınmasın.Brahimi alınırsa iyi olur.sağbek solbek ve 2 ortasaha adamı lazım.birde forvet alınırsa on nuara olur.
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Babel: Oynamak istiyorum
Toplam 4
Yorum
BJK'li oldu pasam baska istegin ? Zaten son zamanlarda oynadigin oyunuda gördük.. Iyiki 2 ay önce Fener'e bir gol attin !
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Rezil olduk
Toplam 4
Yorum
mustafa otobüsle gitmek zorunuza gittiyse adam gibi oynayın beyler sizin bir ayda aldığınız parayı bir işçi ömür boyu kazanamıyor. adam olun .
Hikmet Karaman: "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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