Hikmet Karaman: "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor"
11 Aralık 2018, Salı
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: "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor"

Hikmet Karaman: "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor"

maçı sonrasında ara vermeden antrenmanlara başlayan 'da Teknik Direktör , "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor" açıklamasını yaptı.

, maçı sonrasında dinlenmeden Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Kasımpaşa maçında oynayan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular ise kondisyon ve pas çalışması yaptı.

Kayserispor , idman sırasında yaptığı açıklamalad "İyi bir başlangıç yaptık. Futbolcularımızı kutluyorum. Esas bundan sonraki görev bizde, taraftarımızda ve yöneticilerimizde. Galibiyetten sonra konuşmak çok kolay. Ama işin daha başındayız. Bu hafta Akhisarspor maçı son derece önemli bir maç. Rakibimiz de çıkış içinde ve formda olan bir takım. Dolayısıyla bizim tek odaklandığımız nokta Akhisarspor" diye konuştu.

  1. 11.12.2018 16:39
  2. Güncelleme: 11.12.2018 17:52
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