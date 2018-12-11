Hikmet Karaman: "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor"

Kayserispor, Kasımpaşa maçı sonrasında dinlenmeden Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Kasımpaşa maçında oynayan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular ise kondisyon ve pas çalışması yaptı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, idman sırasında yaptığı açıklamalad "İyi bir başlangıç yaptık. Futbolcularımızı kutluyorum. Esas bundan sonraki görev bizde, taraftarımızda ve yöneticilerimizde. Galibiyetten sonra konuşmak çok kolay. Ama işin daha başındayız. Bu hafta Akhisarspor maçı son derece önemli bir maç. Rakibimiz de çıkış içinde ve formda olan bir takım. Dolayısıyla bizim tek odaklandığımız nokta Akhisarspor" diye konuştu.