Kayserispor'un ilk golü Chery'den
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    'un ilk golü Chery'den

    Kayserispor'un ilk golü Chery'den

    'in ilk haftasında sahasında ile karşılaşan ve 2 golle 3 puanı kazanan 'da ilk galibiyetin sevinci yaşanırken, sezonun ilk golünü yeni 'in atması da ayrı bir sevinç yarattı.

    'un sezon başlamadan önce ettiği önemli isimlerden birisi olan , sarı kırmızılı takımın 2018-2019 sezonundaki ilk golünü atan isim oldu. maçına ilk 11'de başlayan Hollandalı futbolcu, müsabakanın 14. dakikasında Varela'nın soldan ortasını iyi takip edip klas bir vuruşla takımının Antalyaspor maçındaki golünü kaydeden isim olmuştu.


    Kayserispor forması ile ilk resmi maçında 68 dakika oyunda kalan Chery, sonrasında yerini çocukluk arkadaşı 'na bıraktı. Chery oyundan çıkarken taraftarın alkışlarını da aldı.

    1. 14.8.2018 11:33
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