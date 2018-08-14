Kayserispor'un ilk golü Chery'den
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan ve 2 golle 3 puanı kazanan Kayserispor'da ilk galibiyetin sevinci yaşanırken, sezonun ilk golünü yeni transfer Tjaronn Chery'in atması da ayrı bir sevinç yarattı.
Kayserispor'un sezon başlamadan önce transfer ettiği önemli isimlerden birisi olan Tjaronn Chery, sarı kırmızılı takımın 2018-2019 sezonundaki ilk golünü atan isim oldu. Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Hollandalı futbolcu, müsabakanın 14. dakikasında Varela'nın soldan ortasını iyi takip edip klas bir vuruşla takımının Antalyaspor maçındaki golünü kaydeden isim olmuştu.
Kayserispor forması ile ilk resmi maçında 68 dakika oyunda kalan Chery, sonrasında yerini çocukluk arkadaşı Bilal Başacıkoğlu'na bıraktı. Chery oyundan çıkarken taraftarın alkışlarını da aldı.
- 14.8.2018 11:33
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçemiz ricası!
Toplam 3
Yorum
pomak sonra bu adamı oynatıyorlar fenere karşı hiç bir şey yapmıyor,ya kırmızı ya rakibe gollük pas..
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Mesut Bakkal Emre Akbaba için devrede!
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Almayın seneye bedava alın, Wagner love olayından beri bu Alanya başkanı uyuz etti, para kazandırmayın bunlarra
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VAR'a Dünya Kupası ayarı
Toplam 3
Yorum
Renkliye VAR Masada kazanmaya alışmış renkliler için yeni teknoloji Videoyla Aşıran Renkli.. palabıyık sahada tepki çekiyor diye masaya alan tff defolgit
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