Akdenizli futbolcular Kayserispor'a transfer oldu
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    futbolcular 'a oldu

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    Kulübü bünyesindeki 6 futbolcu, Spor Toto ekiplerinden 'a oldu.

    Süper Amatör Lig'de mücadele eden , 'e 6 futbolcu göndererek büyük bir başarıya imza attı. Özellikle alt yapısına büyük yatırımlar yapan Akdeniz Belediyesi, yatırımların meyvelerini almaya başladı. Alt yapıdan gelecek vaat eden futbolcular Ahmet Çöllü, Erden Tomarza, Kamil Beyhan, Hasan Orhan, Esat Can Yıldırım ve Semih Emir Erdoğan ekiplerinden 'a oldu.
    sporcuları ve onları yetiştiren teknik adamları kutlayan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini bir bir topluyoruz. altyapısında yetişen çocuklarımızın, Süper Lig'de mücadele eden futbol takımlarına olmaları bizleri gururlandırıyor. Bu uğurda emek veren teknik adamlarımızı da tebrik ediyorum. Artık bu çocuklarımızın önünde, bundan sonra inşallah çok daha farklı ve güzel bir hayat olacak. Yolları ve bahtları açık olsun, hepsine üstün başarılar ve güzel bir gelecek diliyorum" dedi.
    1. 17.7.2018 12:06
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