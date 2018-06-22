Erol Bedir: Bilal için Beşiktaş sağ olsun – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    : Bilal için sağ olsun

    <a href="/index/erol-bedir?id=078a609e-d8f3-464c-a584-2623031b3323" class="" rel="tag">Erol Bedir</a>: Bilal için <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> sağ olsun

    Başkanı , 'nun süreciyle ilgili sürpriz açıklamalarda bulundu.

    Başkanı , 'nun süreciyle ilgili sürpriz açıklamalarda bulundu. Bedir, "Kendi açıkladığı için söylüyorum; en son , iki tarafla da görüşmüş. Fakat biz devreye girdiğimiz için, ' ile işinizi bitirmeden sizinle görüşmeyiz' dedi. Sağ olsunlar. Bu bize ayrı bir prestij kattı. Bilal için en son '2,5 milyon euro' dediler. Veremeyeceğimizi söyledik. Sonra; Bilal'in bizde oynama arzusu, isteği olduğu için maaşı, bonservisi ve menajerlik bedeli içinde, 3 senede ödeyecek şekilde 1 milyon euro'ya anlaştık" dedi.

    1. 22.6.2018
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