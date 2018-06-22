Kayseri Başkanı Erol Bedir, Bilal Başacıkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili sürpriz açıklamalarda bulundu. Bedir, "Kendi açıkladığı için söylüyorum; en son Beşiktaş, iki tarafla da görüşmüş. Fakat biz devreye girdiğimiz için, 'Kayseri ile işinizi bitirmeden sizinle görüşmeyiz' dedi. Sağ olsunlar. Bu bize ayrı bir prestij kattı. Bilal için en son '2,5 milyon euro' dediler. Veremeyeceğimizi söyledik. Sonra; Bilal'in bizde oynama arzusu, isteği olduğu için maaşı, bonservisi ve menajerlik bedeli içinde, 3 senede ödeyecek şekilde 1 milyon euro'ya anlaştık" dedi.