Erol Bedir: Bilal için Beşiktaş sağ olsun
Kayseri Başkanı Erol Bedir, Bilal Başacıkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili sürpriz açıklamalarda bulundu.
Kayseri Başkanı Erol Bedir, Bilal Başacıkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili sürpriz açıklamalarda bulundu. Bedir, "Kendi açıkladığı için söylüyorum; en son Beşiktaş, iki tarafla da görüşmüş. Fakat biz devreye girdiğimiz için, 'Kayseri ile işinizi bitirmeden sizinle görüşmeyiz' dedi. Sağ olsunlar. Bu bize ayrı bir prestij kattı. Bilal için en son '2,5 milyon euro' dediler. Veremeyeceğimizi söyledik. Sonra; Bilal'in bizde oynama arzusu, isteği olduğu için maaşı, bonservisi ve menajerlik bedeli içinde, 3 senede ödeyecek şekilde 1 milyon euro'ya anlaştık" dedi.
- 22.6.2018
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
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cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
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ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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