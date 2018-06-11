Kayserispor, Feyenoord'dan haber bekliyor – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    , 'dan haber bekliyor

    <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>, <a href="/index/feyenoord?id=9d615f85-66d7-40bc-8844-56802c3d011c" class="" rel="tag">Feyenoord</a>'dan haber bekliyor

    Başkanı , 'nın takımda forma giyen kanat oyuncusu konusunda, kulübünden haber beklediklerini ve bu transferin henüz resmileşmediğini açıkladı.

    Sarı kırmızılı kulübün listesinde yer alan 12 oyuncudan birinin de 'lu Bilal Başaçıkoğlu olduğunu belirten başkan , ''Biz söylemekten bıktık ama, menajerlerin yönlendirmeleriyle hareket eden birileri yazmaktan ve yakıştırmaktan hala bıkmadı. Üzerine basa basa söylüyorum; bizim yerli ve yabancı oyuncu konusunda 2 orta saha, 2'de kanat oyuncusu olmak üzere 4 futbolcu planlamamız var. havuzumuzda da teknik direktörümüz 'ın da onay verdiği 12 oyuncu bulunuyor. Bilal'de bu havuzda yer alan, geçtiğimiz sezondan beri görüşmeler yaptığımız genç ve yetenekli bir futbolcu. Kendisi ile prensipte anlaştık. Ancak, kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu görüşme netleşmeden 'nun transferi tamam diyemeyiz'' açıklamasını yaptı.

    Başkanı , Kasımpaşa'dan Mensah ile de ilgilendiklerini sözlerine ekledi

    1. 11.6.2018 10:59
    2. Güncelleme: 11.6.2018 11:44
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