İlk 8'e giremezsek giderim – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    İlk 8'e giremezsek giderim

    İlk 8'e giremezsek giderim

    F.Bahçe yenilgisiyle istifa sinyali veren fakat daha sonra sürpriz şekilde yeni kontrat yapılan çalıştırıcı, “İlk 8’e giremezsek ceketimi alır giderim” dedi

    Farklı F.Bahçe yenilgisi sonrasında istifa etmeyi düşünen fakat tam tersi kontratı 2 yıl daha uzatılan teknik direktörü Marius Sumudica, kendisine 'ya tama ya devam' şeklinde yeni bir rota çizdi. çalıştırıcı, "Benim için sıralamadaki yerimiz çok güzel sonuç. Eğer 5. sıraya yerleşirsek daha da mutlu olurum. 'la bir final maçına çıkacağız. ile anlaşırken bu takım ligden düşerse para almadan gideceğimi söyledim. Yine, ilk 8'de bitireceğim yönünde söz verdim. Eğer ilk 8 içinde bitirmezsek ceketimi alır giderim. 3 sene kalmam. Eğer ilk 5'te bitirirsek de 2 sene daha kontratımı uzatacağım, 5 sene burada kalacağım. Tabii bu şakaydı" diye konuştu.

    YENi BiR BAŞLANGIÇ
    Futbolcuları ile toplantı yaptığını ve takımdaki düşüşün sebeplerini konuştuklarını ifade eden Marius Sumudica, "Oyuncularıma her şeyin sıfırdan başladığını söyledim. Unutmamamız gereken bir şey var, bu sonuçları bu oyuncularla aldık. Şu an 41 puanımız var. Unutmayın ki bu takım gelecek sene yine 'de mücadele edecek" dedi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:01
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