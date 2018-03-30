Kayseri’de transfer harekatı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    ’de harekatı

    Kayseri’de transfer harekatı
    , iç transfere başladı. Gelecek sezonun planlamasını oluşturan sarıkırmızılılar 3 futbolcuyla sözleşme yeniledi. Başkan Erol Bedir, "Güray, Lopes ve Kucher'le sözleşme uzattık. Kana- Biyik'ın kontratı sürüyor. Badji, Stojiljkovic ve William'ın opsiyonlarıyla ilgili kararı önümüzdeki haftalarda vereceğiz" bilgisini verdi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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