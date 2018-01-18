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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Kayserispor çeyrek finalde!

    Kayserispor çeyrek finalde!

    son 16 turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Kayserispor çeyrek finale adını yazdırdı

    'de yoluna dolu dizgin devam eden Kayserispor, kupadaki yürüyüşüne de emin adımlarla devam ediyor.

    Marius Sumudica'nın öğrencileri, sahasında 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı.

    YENİ TRANSFER İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI!
    Kayserispor'un Braga'dan transferi William Amorim, Levent'in ortasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla 30. dakikada Kayserispor'u öne geçirdi.

    Sarı-kırmızılılar, 80'de Fernando Boldrin ile skoru 2-0 yaptı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

    Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, etkili futboluyla dikkat çekerken, Antalyaspor kötü gidişini sürdürdü.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:28
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