Kayserispor çeyrek finalde!

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Kayserispor, kupadaki yürüyüşüne de emin adımlarla devam ediyor.

Marius Sumudica'nın öğrencileri, sahasında 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı.

YENİ TRANSFER İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI!

Kayserispor'un Braga'dan transferi William Amorim, Levent'in ortasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla 30. dakikada Kayserispor'u öne geçirdi.

Sarı-kırmızılılar, 80'de Fernando Boldrin ile skoru 2-0 yaptı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.





Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, etkili futboluyla dikkat çekerken, Antalyaspor kötü gidişini sürdürdü.