Kayserispor çeyrek finalde!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Kayserispor çeyrek finale adını yazdırdı
Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Kayserispor, kupadaki yürüyüşüne de emin adımlarla devam ediyor.
Marius Sumudica'nın öğrencileri, sahasında 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı.
YENİ TRANSFER İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI!
Kayserispor'un Braga'dan transferi William Amorim, Levent'in ortasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla 30. dakikada Kayserispor'u öne geçirdi.
Sarı-kırmızılılar, 80'de Fernando Boldrin ile skoru 2-0 yaptı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, etkili futboluyla dikkat çekerken, Antalyaspor kötü gidişini sürdürdü.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:28
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Trabzonspor, yeni transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 2
Yorum
konyaya elenmesek alırlar mıydı günaydın Üsküdarda sabah oldu. Giresun çeyrek finalde Trabzon nerede? amaç TS yi kurtarmak mı yoksa koltuğu mu?.
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Remy yatıyor
Toplam 4
Yorum
Trabzonsporlu Beceriksiz yönetim kimseyi transfer edemez.
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Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi
Toplam 6
Yorum
eleman e ozaman cengiz ünder.
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