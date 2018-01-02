 Kayserispor'dan transfer çıkarması – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    'dan çıkarması

    Kayserispor'dan transfer çıkarması

    Süper Lig'de ilk yarı gösterdiği performansla dikkat çeken 'da yöneticiler, 4 Ocak'ta Antalya'da başlayacak kamp öncesi ve Romanya'ya bir santrafor ve bir kanat oyuncusu için çıkarma yaptı. Anlaşma sağlandığı takdirde Ukraynalı santrafor ile Romanya'dan Brezilya asıllı bir kanat oyuncusu Antalya kampına katılacak.

    'da teknik direktör Marius Sumudica ve teknik kadrosunun verdiği listesine göre harekete geçen sarı kırmızılı takımın futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar 'ya gitti. Uyar, burada ismi henüz açıklanmayan oyuncu ve kulübüyle görüşme yaptı. Kayserispor'un tecrübeli defans oyuncusu, Ukrayna milli takım kaptanı Oleksander Kucher'in de aracı olduğu santraforun, milli takım oyuncusu olduğu da ifade edildi. İlk yarıda Asamoah Gyan ve Nikola Stolijkoviç'den beklediğini alamayan Kayserispor'da kaptan Umut dışında bu mevkide alternatif bulunmaması üzerine forvet transferine karar verildiği belirtilirken, halen Romanya'da top koşturan Brezilyalı bir kanat oyuncusu için de kulüp menajeri Erdem Kemaloğlu'nun bu ülkeye giderek, oyuncunun bonservisi için kulübüyle resmi görüşmeleri tamamlayacağı belirtildi.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:37
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