Kayseri’de Bia yolcu

Kayseri Başkanı Erol Bedir, 2. yarıda kadroda düşünülmeyen Mujangi Bia ve Canberk'e kulüp bulmaları için 11 Ocak'a kadar izin verdiklerini açıkladı. Bedir, forvet transferi için de bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.