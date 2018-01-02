 Kayseri’de Bia yolcu – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    ’de Bia yolcu

    Kayseri’de Bia yolcu
    Kayseri Başkanı Erol Bedir, 2. yarıda kadroda düşünülmeyen Mujangi Bia ve Canberk'e kulüp bulmaları için 11 Ocak'a kadar izin verdiklerini açıkladı. Bedir, forvet transferi için de bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
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